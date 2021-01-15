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Недвижимость

В Барнауле продается особняк за 29 млн рублей, где легко оборудовать купель на Крещение

В краевой столице выставлен на продажу коттедж, расположенный на берегу Оби, говорится на сайте «Циан». Он построен в «Заречье» на Правобережном тракте, 18-д. Здесь есть собственная набережная, откуда рукой подать до реки, где при желании можно оборудовать индивидуальную купель.

На берегу Оби продается особняк за 29 млн рублей.
На берегу Оби продается особняк за 29 млн рублей.
"Циан".

На этом достоинства элитной недвижимости не заканчиваются. Площадь элитного дома — 437 кв. м., размер участка под ним — 10 соток, а стоимость за квадратный метр — более 66 тыс. рублей.

Трехэтажный красивый коттедж построен из бруса. В нем установлены витражные окна с панорамным видом на реку.

Кроме того, здесь есть просторные гардеробные, комплекс с домашним кинотеатром, джакузи, а также комната отдыха с сауной и хамамом, где можно быстро согреться после водных процедур на Крещение.

На берегу Оби продается особняк за 29 млн рублей.
На берегу Оби продается особняк за 29 млн рублей.
«Циан».

А если на праздник нагрянет много гостей, проблем с парковкой точно не будет. Во-первых, на территории коттеджа оборудован гаражный бокс, площадью 80 кв. м., со сквозным въездом, где можно хранить еще и катер. Во-вторых, есть много карманов у дома, куда вместится не один автомобиль.

А главное, особняк находится в экологически чистом районе с чистым воздухом и развитой инфраструктурой — рядом магазины, торговые центры, спортивные базы, ресторан и SPA-комплекс «Заречье».

На берегу Оби продается особняк за 29 млн рублей.
На берегу Оби продается особняк за 29 млн рублей.
«Циан».

Коттедж построен в черте города, до центра Барнаула можно добраться всего за семь минут.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

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