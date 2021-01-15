В Барнауле продается особняк за 29 млн рублей, где легко оборудовать купель на Крещение

В краевой столице выставлен на продажу коттедж, расположенный на берегу Оби, говорится на сайте « Циан ». Он построен в «Заречье» на Правобережном тракте, 18-д. Здесь есть собственная набережная, откуда рукой подать до реки, где при желании можно оборудовать индивидуальную купель.

На этом достоинства элитной недвижимости не заканчиваются. Площадь элитного дома — 437 кв. м., размер участка под ним — 10 соток, а стоимость за квадратный метр — более 66 тыс. рублей.

Трехэтажный красивый коттедж построен из бруса. В нем установлены витражные окна с панорамным видом на реку.

Кроме того, здесь есть просторные гардеробные, комплекс с домашним кинотеатром, джакузи, а также комната отдыха с сауной и хамамом, где можно быстро согреться после водных процедур на Крещение.

На берегу Оби продается особняк за 29 млн рублей. «Циан».

А если на праздник нагрянет много гостей, проблем с парковкой точно не будет. Во-первых, на территории коттеджа оборудован гаражный бокс, площадью 80 кв. м., со сквозным въездом, где можно хранить еще и катер. Во-вторых, есть много карманов у дома, куда вместится не один автомобиль.

А главное, особняк находится в экологически чистом районе с чистым воздухом и развитой инфраструктурой — рядом магазины, торговые центры, спортивные базы, ресторан и SPA-комплекс «Заречье».

На берегу Оби продается особняк за 29 млн рублей. «Циан».

Коттедж построен в черте города, до центра Барнаула можно добраться всего за семь минут.

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