В Барнауле продается особняк за 20 млн рублей с биокамином и зоной отчуждения для высотной застройки

Двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом теплый, построен из кирпича. Поблизости размещается остановка общественного транспорта.
«Идеальное расположение для ценителей тишины. Улица не большая, мимо будут проезжать только два ваших соседа», — говорится в объявлении на «Авито».
Там же сказано, что перед домом находится зона отчуждения, что якобы гарантирует защиту от застройки многоэтажными домами. На участке, расположенном напротив немногочисленных коттеджей на ул. Облепиховая, стоят опоры ЛЭП.
Дом распланирован следующим образом: на первом этаже разместились прихожая, большой холл, гостиная, кабинет и уборная с душем. На втором: четыре спальни, просторный коридор, гардеробная, санузел с ванной. В зале выложен камин на дровах с дымоходом. В цоколе оборудованы котельная и кладовая-погреб.
К коттеджу пристроена терраса с барбекю-комплексом. Рядом новая бревенчатая баня с отделкой из кедра. А по всему периметру установлено видеонаблюдение.
В заключение автор объявления отметил, что готов рассмотреть возможность обмена на другую недвижимость.