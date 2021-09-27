В Барнауле продается особняк за 20 млн рублей с биокамином и зоной отчуждения для высотной застройки

В Индустриальном районе краевой столицы выставили на продажу добротный коттедж. Он находится в поселке Солнечная поляна, на небольшой улице под названием Облепиховая. Площадь дома — 300 кв. м. Размер участка — 9 соток. Цена — 66,6 тыс. за кв. м. Отличительная особенность недвижимости — тишина, уют и защита от высотной застройки.

В поселке Солнечная поляна в Барнауле продается коттедж за 20 млн рублей.

Двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом теплый, построен из кирпича. Поблизости размещается остановка общественного транспорта.

«Идеальное расположение для ценителей тишины. Улица не большая, мимо будут проезжать только два ваших соседа», — говорится в объявлении на «Авито».

Там же сказано, что перед домом находится зона отчуждения, что якобы гарантирует защиту от застройки многоэтажными домами. На участке, расположенном напротив немногочисленных коттеджей на ул. Облепиховая, стоят опоры ЛЭП.

Дом распланирован следующим образом: на первом этаже разместились прихожая, большой холл, гостиная, кабинет и уборная с душем. На втором: четыре спальни, просторный коридор, гардеробная, санузел с ванной. В зале выложен камин на дровах с дымоходом. В цоколе оборудованы котельная и кладовая-погреб.

В поселке Солнечная поляна в Барнауле продается коттедж за 20 млн рублей. «Авито».

К коттеджу пристроена терраса с барбекю-комплексом. Рядом новая бревенчатая баня с отделкой из кедра. А по всему периметру установлено видеонаблюдение.

В заключение автор объявления отметил, что готов рассмотреть возможность обмена на другую недвижимость.