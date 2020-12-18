В Барнауле продается перспектива на будущее за 18 млн рублей

Необычное объявление на днях появилось на сайте «Авито». Речь идет о перспективном месте для строительства коммерческого объекта за 18 млн рублей.

За эти деньги покупателю предлагают трехэтажные здания с подведенными коммуникациями, общей площадью более 2 тыс. кв. м. Все это добро стоит на земле в 7,5 соток.

Продавец предлагает купить недвижимость в туристическом кластере. Землю можно использовать под застройку.

Разрешенное использование участка земли в данном месте — для объектов общественно-делового значения. Здесь можно будет возвести ресторан, гостиницу, торговый или фитнес-центр, поликлинику и т. д.

К слову, неподалеку строится элитный жилой комплекс с паркингом для водного транспорта.

В Барнауле продается перспективное место для коммерческого строительства. «Авито».

Судя по фотографиям, это еще один дом ЖК «Новая пристань», которую возводит строительная компания «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова. Напомним, «ЖИ» выкупила участок и проект у ГК «Сибирия».