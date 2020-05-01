В Барнауле продается шикарный коттедж всего за «десятку»

В столице Алтайского края выставили на продажу большой коттедж за 10,4 млн рублей. Объявление появилось на сайте kuprod.ru .

Продается коттедж на улице Хлеборобной в Барнауле.

Коттедж находится на улице с красивым названием Хлеборобная. Его площадь составляет 365 кв. метров. площадь земельного участка — 10 соток.

Как уверяет автор объявления, коттедж — в идеальном состоянии. Не нужно делать никаких ремонтов, заезжай и наслаждайся.

На первом этаже расположены огромная гостиная, столовая, гардеробная, спальня, ванная с санузлом и шикарный холл. Имеется теплый пол.

На второй этаж ведет красивая безопасная лестница из натурального дерева. Здесь располагаются 4 спальни, гардеробная и ванная с санузлом.

На придомовой территории имеется фундамент под баню на 15 кв метров.

Приятным бонусом будет для покупателя сад с плодоносящими культурами и огромным количеством садовых роз.

Более внимательно изучить объект можно здесь.