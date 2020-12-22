В Барнауле продается самая дорогая «четырешка» за 37 млн рублей

Квартира, площадью почти 300 кв. м., занимает целое крыло на третьем этаже кирпичного элитного дома на пр. Социалистический, 38. За внушительные габариты, внутреннее наполнение и статусность новом хозяину придется выложить почти 37 млн рублей.

В Барнауле продается квартира за 36,7 млн рублей на пр. Социалистический, 38.

В объявлении на сайтах «Авито» и «Циан» говорится, что «роскошный объект» потрясает своими площадями и внутренним миром. Справедливости ради отметим, что места в этой квартире действительно хватает. Общая площадь объекта — 299 кв. м. Но это не изначальная планировка. «Хоромы» были объединены из двух квартир. Поэтому элитная недвижимость и занимает целое крыло.

Здесь точно понравится ценителям проводить свободное время на кухне — есть, где развернуться. Ее размер — 40 кв. м.

Планировка выполнена по индивидуальному дизайн-проекту. Так, на полу из камня выложено панно, имитирующее дорогой ковер. Камин, деревянные панели, большой аквариум — все достанется новому хозяину.

В Барнауле продается квартира за 36,7 млн рублей на пр. Социалистический , 38. «Авито».

Квартира разделена на гостиную, четыре спальни, есть секция детского творчества или зоны отдыха, рабочий кабинет в классическом стиле, а также ванные зоны.

В отделке применены натуральные материалы премиум класса. Квартира оснащена всей необходимой бытовой техникой и мебелью.

«От вас остается только наполнить ее смехом членов семьи», — говорится в объявлении.

Дом, в котором продается дорогая недвижимость, представляет собой образец современной вариации купеческого стиля. Он расположен в историческом центре Барнаула.

В Барнауле продается квартира за 36,7 млн рублей на пр. Социалистический , 38. «Авито».

Территория закрыта, окружена собственным забором и охраняется. Есть наземная парковка, две входные зоны, в том числе парадное крыльцо, ведущее в холл с консьержем.

«Выберите красивую жизнь уже сегодня!», — таким почти слоганом заканчивается объявление.

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