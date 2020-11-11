В Барнауле продается нехилая квартирка, где стоимость квадрата перевалила за сотку

Один «жилой» квадрат элитной квартиры, выставленной в краевой столице на продажу, обойдется новому хозяину примерно в 107 тыс. рублей. Дом находится в самом центре города — на ул. Интернациональная, 47 — в клубном комплексе «Макс». Объявление появилось на портале «Циан».

Хозяева недвижимости признаются, что буквально от сердца отрывают небольшую, но уютную квартиру с новеньким дизайнерским ремонтом. Ее площадь — 65,2 кв. м, но все настолько продумано, что тесно точно не будет.

Новому владельцу останется все — мебель, встроенная бытовая техника, приятные мелочи на полочках. В квартире есть просторный санузел, два эргономичных встроенных шкафа, кондиционер.

«Макс», сданный в эксплуатацию три года назад, пока считается одним из лучших домов бизнес-класса. В холле есть консьерж, на каждом этаже установлены видеокамеры, работают современные лифты.

Еще одна особенность элитного жилья — собственная котельная. Иными словами, можно не бояться сезонного отключения горячей воды.

В Барнауле продается квартира в доме клубного типа «Макс». «Циан».

Вид из окон — это отдельная история. Здесь все по фен-шую. Окна выходят на юго-восток. Для тех, кто верит в древнюю китайскую науку, это свидетельство того, что в доме обязательно будет достаток. На рассвете и закате можно любоваться небесными красотами, видами на Обь, Новый мост и Нагорный парк.

К такой квартире прилагается просторный двор с закрытой детской площадкой, зоной барбекю, мини-парком с фонтаном и парковка за шлагбаумом, где всегда есть свободные места.

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