В Барнауле продается «трешка» с чертовски необычным дизайном и ангельским характером

Трехкомнатная квартира, площадью 74 кв. м, с дизайнерским ремонтом и мебелью продается за 4,6 млн рублей, сообщает «Циан». Она находится в новом доме в Индустриальном районе Барнаула на ул. Сергея Ускова, 23.

Дом в квартале 2008 отличается теплом и уютом. Здесь есть все для комфортной жизни: широкий двор, большая детская площадка, места для парковки. А еще в шаговой доступности есть детский сад, школа и поликлиника.

Сама квартира отличается необычной планировкой, тремя лоджиями и удивительно ярким дизайном. Она обставлена современной мебелью и оснащена необходимой в быту техникой. Все это останется новым хозяевам.

В Барнауле продается квартира с необычным дизайном. «Циан».

Кстати, дизайн достоин особого внимания.

Здесь вы не встретите классических потолков и стен с банальными обоями. От одного взгляда наверх захватывает дух — в полотне натяжных потолках глубокого фиолетового цвета отражаются графичные принты стен, пола и яркие акценты панно и элементов обстановки. На первый взгляд, отделка кажется пестрой. Но глаза быстро привыкают к эклектичному окружающему пространству.

В Барнауле продается квартира с необычным дизайном. «Циан».

Взгляд невольно задерживается на необычных элементах. В частности, на необычных принтах. В одной из спален стена завораживает пристальный взгляд нарисованных женских глаз. А на стене другой комнаты нашли свое место два антипода — женские фигуры ангела и демона.

Одним словом, предложение крайне необычное и оригинальное.