В Барнауле продается «трешка» с чертовски необычным дизайном и ангельским характером

Дом в квартале 2008 отличается теплом и уютом. Здесь есть все для комфортной жизни: широкий двор, большая детская площадка, места для парковки. А еще в шаговой доступности есть детский сад, школа и поликлиника.
Сама квартира отличается необычной планировкой, тремя лоджиями и удивительно ярким дизайном. Она обставлена современной мебелью и оснащена необходимой в быту техникой. Все это останется новым хозяевам.
Кстати, дизайн достоин особого внимания.
Здесь вы не встретите классических потолков и стен с банальными обоями. От одного взгляда наверх захватывает дух — в полотне натяжных потолках глубокого фиолетового цвета отражаются графичные принты стен, пола и яркие акценты панно и элементов обстановки. На первый взгляд, отделка кажется пестрой. Но глаза быстро привыкают к эклектичному окружающему пространству.
Взгляд невольно задерживается на необычных элементах. В частности, на необычных принтах. В одной из спален стена завораживает пристальный взгляд нарисованных женских глаз. А на стене другой комнаты нашли свое место два антипода — женские фигуры ангела и демона.
Одним словом, предложение крайне необычное и оригинальное.