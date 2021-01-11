В Барнауле продается «марсианская» трешка за 5,7 млн рублей с циферблатом во всю стену и елкой

Дом сдан в 2020 году. Придомовая территория огорожена, въезд во двор закрыт шлагбаумами, которые могут открыть только собственники, и находится под видеонаблюдением. Проблем с парковочными местами нет. На первом этаже дома жильцов и гостей «Марса» встречает консьерж.
Что касается квартиры — и по фотографиям это хорошо видно — в ней сделан дизайнерский ремонт. Есть встроенная техника, установлены кондиционеры. На балконе — теплый пол, это позволяет использовать дополнительное пространство в любое время года.
Окна выходят на запад, во двор. Приятный бонус, стеклопакеты с зеркальной тонировкой.
Зимой в квартире очень тепло, отмечается в объявлении.
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