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Недвижимость

В Барнауле продается «марсианская» трешка за 5,7 млн рублей с циферблатом во всю стену и елкой

Трехкомнатная квартира расположена в Индустриальном районе, в жилом комплексе «Марс», по адресу ул. Попова, 142. Дом, в котором она находится, построен из красного кирпича, что само по себе является редкостью для жилой недвижимости краевой столицы. Стоимость квартиры, площадью 62,6 кв. м. — почти 87 тыс. рублей за «жилой квадрат». Элитная недвижимость буквально на днях появилась на сайте «Циан».

Продается трехкомнатная квартира в ЖК "Марс" в Индустриальном райне.
Продается трехкомнатная квартира в ЖК "Марс" в Индустриальном райне.
"Циан".

Дом сдан в 2020 году. Придомовая территория огорожена, въезд во двор закрыт шлагбаумами, которые могут открыть только собственники, и находится под видеонаблюдением. Проблем с парковочными местами нет. На первом этаже дома жильцов и гостей «Марса» встречает консьерж.

Что касается квартиры — и по фотографиям это хорошо видно — в ней сделан дизайнерский ремонт. Есть встроенная техника, установлены кондиционеры. На балконе — теплый пол, это позволяет использовать дополнительное пространство в любое время года.

Окна выходят на запад, во двор. Приятный бонус, стеклопакеты с зеркальной тонировкой.

Продается трехкомнатная квартира в ЖК &quot;Марс&quot; в Индустриальном райне.
Продается трехкомнатная квартира в ЖК «Марс» в Индустриальном райне.
«Циан».

Зимой в квартире очень тепло, отмечается в объявлении.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

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