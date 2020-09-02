В Барнауле продается замок за 30 млн рублей для резиденции крупной компании

Огромный кирпичный коттедж, общей площадью порядка 500 кв. м выставили на продажу на сайте «Авито». Он находится в поселке Пригородный в Индустриальном районе. И может использоваться не только для частного проживания, но и в качестве резиденции крупной компании или престижного мини-отеля.

Его отличительная особенность — оригинальный дизайн на общем фоне стандартной барнаульской застройки. Арочные окна, широкая парадная лестница, кованые балкончики, кованые ворота с фонарями по краям, а также белые русты и облицовка цоколя из темного камня.

Все это напоминает средневековый замок-цитадель. Понять задумку архитектора, разработавшего проект элитного здания, достаточно сложно.

Скорее всего, не обошлось без участия в доработке проекта хозяина этого дома.

Коттедж-замок в Индустриальном районе Барнаула «Авито»

Не менее дорого и основательно выглядит внутреннее оформление коттеджа. Здесь покупателя ждет немало интересных интерьерных решений.

Коттедж продается с дорогой мебелью и бытовой техникой. На первом этаже расположены: кухня-столовая, просторная гостиная с камином (топится дровами), санузел, гостевая комната. На втором — 4 спальни, 2 ваннах комнаты.

Коттедж-замок в Индустриальном районе Барнаула «Авито»

Цокольный этаж отведен под бильярдную зону, спортзал, котельную и подсобные помещения.

На участке, площадью 38 соток разбит плодоносящий сад. Помимо дома на нем разместились гараж, баня с комнатой отдыха и большая беседка.