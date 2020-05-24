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Недвижимость

В Барнауле продают антиаллергенную квартиру с дорогим ремонтом

В Барнауле на продажу выставили квартиру в доме на ул. Анатолия, 35а, отделка в которой выполнена их экологически чистых материалов. Будущим жильцам будет не страшна аллергия.

Антиаллергенная квартира.
Антиаллергенная квартира.
https://altayrealt.ru/

На 87 кв.м. расположились три изолированные комнаты, два санузла, кухня, лоджия, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Как отмечает продавец, в квартире сделан «очень дорогой ремонт из качественных материалов с учетом повышенных требований к экологичности», потому что в семье хозяев у ребенка была аллергия.

«На стенах — декоративная штукатурка, нанесенная на две армированные сетки разного сечения (при усадке дома исключены трещины). Австрийский ламинат (34 класса, антиаллергенный) уложен на полу с влаго- и теплоизоляцией. Под ним — пробковая подложка. Балкон полностью обшит бельгийским ламинатом (34 класс). Потолки — тканевые немецкие», — говорится в объявлении.

Квартиру продают за 9 950 000 рублей, что ниже себестоимости, так как только на работы и материалы ушло более 5 500 000 рублей.

На кухне и в большом санузле — полы с подогревом, а на входных дверях имеются замки повышенной секретности.

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