В Барнауле за 14,9 млн рублей продают автосервис и апартаменты с окном в потолке

В Барнауле за 14,9 млн рублей продают трехэтажное здание площадью 300 квадратных метров. Внутри есть элитные апартаменты, автосервис и торговая площадка, пишет "Недвижимость Алтай".
На первом этаже — автосервис, где есть два автоподъемника, смотровая яма, а также оборудование.
Второй этаж находится торгово-офисная часть. Здесь есть кабинетная система и торговый зал, санузел.
На третьем этаже — элитные апартаменты площадью 150 квадратных метров. Внутри сделали дизайнерский ремонт класса "люкс". Есть встроенная кухня с барной стойкой и бытовой техникой, ванная-джакузи с тропическим душем и инфракрасная сауна. В спальне с окном в потолке установили двуспальную кровать. В апартаментах есть спортивный зал.
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