В Барнауле за 14,9 млн рублей продают автосервис и апартаменты с окном в потолке

В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru. В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами . Фото : realtai.ru.

На первом этаже — автосервис, где есть два автоподъемника, смотровая яма, а также оборудование.

Второй этаж находится торгово-офисная часть. Здесь есть кабинетная система и торговый зал, санузел.

На третьем этаже — элитные апартаменты площадью 150 квадратных метров. Внутри сделали дизайнерский ремонт класса "люкс". Есть встроенная кухня с барной стойкой и бытовой техникой, ванная-джакузи с тропическим душем и инфракрасная сауна. В спальне с окном в потолке установили двуспальную кровать. В апартаментах есть спортивный зал.