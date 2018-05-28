Недвижимость

В Барнауле за 14,9 млн рублей продают автосервис и апартаменты с окном в потолке

Сегодня, 19:43.
Недвижимость

В Барнауле за 14,9 млн рублей продают трехэтажное здание площадью 300 квадратных метров. Внутри есть элитные апартаменты, автосервис и торговая площадка, пишет "Недвижимость Алтай".

На первом этаже — автосервис, где есть два автоподъемника, смотровая яма, а также оборудование.

Второй этаж находится торгово-офисная часть. Здесь есть кабинетная система и торговый зал, санузел.

На третьем этаже — элитные апартаменты площадью 150 квадратных метров. Внутри сделали дизайнерский ремонт класса "люкс". Есть встроенная кухня с барной стойкой и бытовой техникой, ванная-джакузи с тропическим душем и инфракрасная сауна. В спальне с окном в потолке установили двуспальную кровать. В апартаментах есть спортивный зал.

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