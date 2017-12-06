В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном. Фото : realtai.ru.

Коттедж находится на участке площадью 10 соток. Дом построили из кирпича и утеплили. На трех уровнях коттеджа есть 5 комнат, кухня, два санузла с теплыми полами, бытовая комната, прихожая. К коттеджу примыкает здание, в котором находятся теплый бассейн и банный комплекс с комнатой отдыха и вторым бассейном. У дома находится гараж на три машины со смотровой ямой.

На участке есть система автополива, беседка с барбекю и теплица. Кроме того, территорию украшает миниатюрная Эйфелева башня.

Стоимость коттеджа — 16 млн 800 тыс. рублей.