В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном

В Индустриальном районе Барнаула продают коттедж. Его площадь — 216 квадратных метров. Во дворе дома находится Эйфелева башня в миниатюре, сообщает "Недвижимость Алтай".
Коттедж находится на участке площадью 10 соток. Дом построили из кирпича и утеплили. На трех уровнях коттеджа есть 5 комнат, кухня, два санузла с теплыми полами, бытовая комната, прихожая. К коттеджу примыкает здание, в котором находятся теплый бассейн и банный комплекс с комнатой отдыха и вторым бассейном. У дома находится гараж на три машины со смотровой ямой.
На участке есть система автополива, беседка с барбекю и теплица. Кроме того, территорию украшает миниатюрная Эйфелева башня.
Стоимость коттеджа — 16 млн 800 тыс. рублей.
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