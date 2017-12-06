Недвижимость

В Барнауле продают большой коттедж с Эйфелевой башней во дворе и бассейном

Сегодня, 19:16.
Недвижимость

В Индустриальном районе Барнаула продают коттедж. Его площадь — 216 квадратных метров. Во дворе дома находится Эйфелева башня в миниатюре, сообщает "Недвижимость Алтай".

Коттедж находится на участке площадью 10 соток. Дом построили из кирпича и утеплили. На трех уровнях коттеджа есть 5 комнат, кухня, два санузла с теплыми полами, бытовая комната, прихожая. К коттеджу примыкает здание, в котором находятся теплый бассейн и банный комплекс с комнатой отдыха и вторым бассейном. У дома находится гараж на три машины со смотровой ямой.

На участке есть система автополива, беседка с барбекю и теплица. Кроме того, территорию украшает миниатюрная Эйфелева башня.

Стоимость коттеджа — 16 млн 800 тыс. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Павловский тракт, 303 а Павловский тракт, 303 а