Недвижимость

В Барнауле продают большую квартиру с сауной для вечеринок

Вчера, 19:06.
Недвижимость

В Барнауле продают двухкомнатную квартиру для проведения вечеринок. В ней есть дискошар и сауна, сообщает портал "Недвижимость Алтай".

Площадь квартиры — 83 квадратных метра. Она находится на первом этаже 10-этажного дома. Внутри есть кухня-гостиная, спальня, ванная с джакузи, санузел, а также сауна из липы с электрическим котлом.

В квартире установили бронированную входную дверь. В гостиной висит дискошар.

Стоимость квартиры — 5, 7 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Партизанская, 149 Партизанская, 149
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Квартал Лазурный 2 Квартал Лазурный 2