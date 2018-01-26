В Барнауле продают большую квартиру с сауной для вечеринок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с сауной для вечеринок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с сауной для вечеринок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с сауной для вечеринок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с сауной для вечеринок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с сауной для вечеринок. Фото : realtai.ru.

Площадь квартиры — 83 квадратных метра. Она находится на первом этаже 10-этажного дома. Внутри есть кухня-гостиная, спальня, ванная с джакузи, санузел, а также сауна из липы с электрическим котлом.

В квартире установили бронированную входную дверь. В гостиной висит дискошар.

Стоимость квартиры — 5, 7 млн рублей.