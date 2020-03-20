Десять соток земли в центре Барнаула продают за 20 млн рублей

«Возможна продажа части участка, возможна продажа полностью. Цена договорная. Оформлено право собственности», — говорится в объявлении.
Указанная стоимость участка — 19 999 000 рублей.
Земля с обеих сторон огорожена кирпичными стенами и находится в центре города — район пересечения улицы Анатолия и проспекта Социалистический.
Продавец отмечает, что место удобное для строительство офисного здания или жилого многоквартирного дома.
Подведены все коммуникации — водопровод, канализация, электричество, центральное отопление, телефонная линия.