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Недвижимость

Десять соток земли в центре Барнаула продают за 20 млн рублей

В Барнауле на улице Анатолия продают земельный участок площадью 10 соток. Объявление появилось на сайте «Авито».

В Барнауле продают земельный участок.
В Барнауле продают земельный участок.
avito.ru.

«Возможна продажа части участка, возможна продажа полностью. Цена договорная. Оформлено право собственности», — говорится в объявлении.

Указанная стоимость участка — 19 999 000 рублей.

Земля с обеих сторон огорожена кирпичными стенами и находится в центре города — район пересечения улицы Анатолия и проспекта Социалистический.

Продавец отмечает, что место удобное для строительство офисного здания или жилого многоквартирного дома.

Подведены все коммуникации — водопровод, канализация, электричество, центральное отопление, телефонная линия.

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