В Барнауле продают две необычные квартиры за 12 млн рублей

В столице Алтайского края выставили на продажу четырехкомнатную квартиру с большой гардеробной и трехкомнатную квартиру в центре города с джакузи и хорошим ремонтом. Оба объекта продавцы оценили в 12 млн рублей.

4-комнатная квартира стоимостью находится на втором этаже 9-этажного кирпичного дома. Площадь квартиры —150 кв. метров. При этом жилая площадь составляет 102 квадрата.

Зал с высотой потолков 5 метров занимает 45 квадратов, а кухня — 19. Кроме того, в квартире расположена просторная гардеробная — 23 кв. метра.

Во всех комнатах, как сообщает агентство, установлена качественная шумоизоляция. В детских комнатах наклеены экологически чистые обои фирмы Park place studio. Двери установлены от фирмы PROFIL DOORS, а пол устлан дубовой паркетной доской BARLINEK.

Балкон застеклен. В квартире имеются 2 санузла: первый с ванной, второй — с душевой кабиной. В кухне и санузлах установлен водяной тёплый пол.

Трехкомнатная квартира расположена в самом центре города с видом на сквер, находится на 10 этаже 15-этажного дома. Общая площадь — 119 кв. метров.

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В квартире имеется большой холл (22,7 кв. метра), кухня (17 квадратов), раздельный санузел с джакузи, две большие лоджии, гостиная и две спальни). Пол устлан натуральным паркетом из дуба.

Кроме того, в квартире установлены счетчики, кондиционер, бойлер. Также к жилью прилагается место на подземном охраняемом паркинге (оформлена собственность) — входит в стоимость.