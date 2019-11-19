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Недвижимость

В Барнауле продают две необычные квартиры за 12 млн рублей

В столице Алтайского края выставили на продажу четырехкомнатную квартиру с большой гардеробной и трехкомнатную квартиру в центре города с джакузи и хорошим ремонтом. Оба объекта продавцы оценили в 12 млн рублей.

Четырехкомнатная квартира за 12 млн руб.
Четырехкомнатная квартира за 12 млн руб.
avito.ru.

4-комнатная квартира стоимостью находится на втором этаже 9-этажного кирпичного дома. Площадь квартиры —150 кв. метров. При этом жилая площадь составляет 102 квадрата.

Зал с высотой потолков 5 метров занимает 45 квадратов, а кухня — 19. Кроме того, в квартире расположена просторная гардеробная — 23 кв. метра.

Во всех комнатах, как сообщает агентство, установлена качественная шумоизоляция. В детских комнатах наклеены экологически чистые обои фирмы Park place studio. Двери установлены от фирмы PROFIL DOORS, а пол устлан дубовой паркетной доской BARLINEK.

Балкон застеклен. В квартире имеются 2 санузла: первый с ванной, второй — с душевой кабиной. В кухне и санузлах установлен водяной тёплый пол.

Трехкомнатная квартира расположена в самом центре города с видом на сквер, находится на 10 этаже 15-этажного дома. Общая площадь — 119 кв. метров.

Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
avito.ru
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
avito.ru
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
avito.ru
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
avito.ru
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
avito.ru
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
Трехкомнатная квартира за 12 млн руб.
avito.ru

В квартире имеется большой холл (22,7 кв. метра), кухня (17 квадратов), раздельный санузел с джакузи, две большие лоджии, гостиная и две спальни). Пол устлан натуральным паркетом из дуба.

Кроме того, в квартире установлены счетчики, кондиционер, бойлер. Также к жилью прилагается место на подземном охраняемом паркинге (оформлена собственность) — входит в стоимость.

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