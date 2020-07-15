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Недвижимость

В Барнауле продают эко-коттедж с русской печкой за 15 млн рублей

Красивый кирпичный дом с деревянной внутренней отделкой расположился в тихом и живописном месте города в проезде Лесная Поляна, сообщается на сайте «Циан».

Эко-коттедж
Эко-коттедж
Циан

За 323,6 квадратов двухэтажного жилого пространства и 5,8 соток земли просят 15,3 млн рублей.

Эко-коттедж
Эко-коттедж
Циан

В доме со стильной планировкой есть большой холл и широкие деревянные лестницы. На территории построены баня, летняя мансарда и гараж. Любителей старины наверняка заинтересует русская печь. Помимо нее в доме установлено газовое отопление.

Как утверждают владельцы, коттедж возведен с соблюдением всех строительных технологий. К несомненным плюсам добавляется широкая асфальтированная улица и хорошие соседи.

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