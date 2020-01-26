В Барнауле продают эксклюзивный коттедж под резиденцию или мини-отель

Объявление размещено на сайте «Авито». Коттедж стоимостью всего 66 млн рублей и площадью 722 кв. метра находится недалеко от центра города.

Как сообщает автор объявления, «коттедж не имеет аналогов в Барнауле». Его можно использовать для создания своей резиденции, базы отдыха крупной компании или мини-отеля.

Наружные стены и перегородки выполнены из красного кирпича. Отделка стен снаружи — из пенопласта с двойной антивандальной сеткой и штукатуркой.

В цокольном этаже коттеджа имеется большой банный комплекс с подсобными помещениями и бассейном.

Также на прилегающем земельном участке построены: гостевой дом и гараж на пять автомобилей, газовая котельная, подземный гараж на 180 кв. метров.

От места размещения коттеджа до центра Барнаула можно доехать за 10 минут на автомобиле.