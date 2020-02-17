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Недвижимость

В Барнауле продают элитный офис с печкой для пиццы

В Барнауле на продажу выставили офисное помещение в таунхаусе на «Барнаульской Рублевке», пишет «Алтайский портал недвижимости». В офисе можно будет печь итальянскую пиццу.

В Барнауле продают офис с печкой.
В Барнауле продают офис с печкой.
altayrealt.ru

Объект имеет общую площадь 320 кв. м и занимает три этажа. На них расположились кабинеты с оргтехникой и мебелью, в том числе столами замысловатых форм из массива натурального дерева.

На мансардном уровне есть специальная итальянская печь для приготовления пиццы, которая позволяет выпекать тонкую основу из теста. При желании там можно разместить зону отдыха или банкетный зал с бильярдом, отмечает продавец. На улице находится деревянная беседка.

«Офис успешной компании. Расположен в окружении элитных домовладений. Удобный паркинг и круглосуточная охрана, развитая инфраструктура и транспортная доступность. Подойдет под банк, торговлю, детский сад», — сообщает агент по недвижимости.

Стоит такой офис 15,1 млн рублей.

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