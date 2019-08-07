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Недвижимость

В Барнауле продают элитный пентхаус с «зазеркальем»

В Центральном районе Барнаула продают элитный пентхаус с шестью комнатами общей площадью 259 кв. м, пишет «Недвижимость Алтай». По словам риэлтора, все в интерьере продумано до мелочей. В одной из комнат даже есть «портал в зазеркалье».

Элитный пентхаус.
Элитный пентхаус.
http://realtai.ru

Из пентхауса открывается панорамный вид на город, есть открытая терраса, сауна, а до парковки на цокольном этаже можно спуститься на лифте.

Такая недвижимость стоит 300 тысяч долларов (почти 20 млн рублей).

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