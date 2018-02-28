Недвижимость

В Барнауле продают гигантскую двухэтажную квартиру с четырьмя ваннами

Сегодня, 19:02.
Недвижимость

Квартира, в которой только одна кухня 60 кв. м., продается в Барнауле за 11 млн рублей, пишет "Недвижимость Алтая". А вся площадь этого огромной 6-комнатной квартиры — 250 кв. м.

Это элитное двухуровневое жилье (на 7 и 8 этаже) находится в 8-этажном доме на улице Партизанской. Кроме кухни, которая по размерам как трехкомнатная квартира в "хрущевке", есть еще четыре ванные комнаты: две на одном этаже и две на другом. Также в гостиной установлен камин.

По данным риэлтора, квартиру можно разделить на две площадью 160 и 90 кв. м.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Фирсова Слобода-2 Фирсова Слобода-2