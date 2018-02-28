В Барнауле продают гигантскую двухэтажную квартиру с четырьмя ваннами

Квартира, в которой только одна кухня 60 кв. м., продается в Барнауле за 11 млн рублей, пишет "Недвижимость Алтая". А вся площадь этого огромной 6-комнатной квартиры — 250 кв. м.
В Барнауле продают гигантскую квартиру с четырьмя ванными комнатами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают гигантскую квартиру с четырьмя ванными комнатами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают гигантскую квартиру с четырьмя ванными комнатами. Фото : realtai.ru.
Это элитное двухуровневое жилье (на 7 и 8 этаже) находится в 8-этажном доме на улице Партизанской. Кроме кухни, которая по размерам как трехкомнатная квартира в "хрущевке", есть еще четыре ванные комнаты: две на одном этаже и две на другом. Также в гостиной установлен камин.
По данным риэлтора, квартиру можно разделить на две площадью 160 и 90 кв. м.
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