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Недвижимость
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В Барнауле за 35 млн рублей продают коттедж с гостевым домом и озером с фонтаном

В поселке Фирсова Слобода продают коттедж, который построили по проекту известного в Барнауле архитектора Петра Анисифорова, пишет «Недвижимость Алтай».

В Барнауле продают коттедж с гостевым домом и озером с фонтаном.
В Барнауле продают коттедж с гостевым домом и озером с фонтаном.
realtai.ru

На первом этаже — холл с витражным освещением, гостиная с камином, кухня-столовая, укомплектованная мебелью и техникой, кабинет, спортивный зал, санузел с душевой кабиной, подсобные помещения и котельная.

На второй этаж ведет лестница из массива дерева с ограждением из кованого металла. Здесь находятся три спальные комнаты, комната для гостей и просторная ванная.

Дизайном придомовой территории занимались специалисты «Академии ландшафтного творчества». На участке есть многоярусные террасы газонов, небольшой искусственный водоем с фонтаном. На территории заднего двора среди деревьев находятся гостевой дом и зона барбекю.

На первом этаже гостевого дома — сауна и кухня-гостиная, на втором — зона отдыха: бильярдный стол, мягкий уголок и небольшая бар-стойка. На заднем дворе гостевого дома — крытая площадка с каменным очагом.

Стоимость коттеджа — 35 млн рублей.

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