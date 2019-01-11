В Барнауле за 35 млн рублей продают коттедж с гостевым домом и озером с фонтаном

На первом этаже — холл с витражным освещением, гостиная с камином, кухня-столовая, укомплектованная мебелью и техникой, кабинет, спортивный зал, санузел с душевой кабиной, подсобные помещения и котельная.
На второй этаж ведет лестница из массива дерева с ограждением из кованого металла. Здесь находятся три спальные комнаты, комната для гостей и просторная ванная.
Дизайном придомовой территории занимались специалисты «Академии ландшафтного творчества». На участке есть многоярусные террасы газонов, небольшой искусственный водоем с фонтаном. На территории заднего двора среди деревьев находятся гостевой дом и зона барбекю.
На первом этаже гостевого дома — сауна и кухня-гостиная, на втором — зона отдыха: бильярдный стол, мягкий уголок и небольшая бар-стойка. На заднем дворе гостевого дома — крытая площадка с каменным очагом.
Стоимость коттеджа — 35 млн рублей.