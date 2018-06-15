В барнаульском поселке Южный продают двухэтажный кирпичный коттедж площадью 270 квадратных метров, сообщает "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с патио для отдыха. Фото : realtai.ru.
В объявлении указано, что внутри здания находятся кухня-столовая, несколько спальных комнат и санузлов.
По словам продавца, в доме сделали евроремонт с использованием импортных материалов. Часть мебели достанется в подарок будущим жильцам.
Также построили баню, гараж на два автомобиля, теплицу, погреб. Изюминка участка — зона патио для отдыха.
Стоимость коттеджа — 11 млн 800 тысяч рублей.
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