Недвижимость

В Барнауле за 22,8 млн продают коттедж со светящимся фонтаном и зимним садом

Сегодня, 19:03.
Недвижимость

В барнаульском поселке Южный за 22,8 млн рублей продают трехэтажный коттедж площадью 380 квадратных метров. В холле здания находится светящийся фонтан, пишет "Недвижимость Алтай".

В цокольном этаже дома есть бильярдная, прачечная, сауна, комната отдыха и санузел. На первом этаже находится каминный зал, кухня-столовая, санузел и спальня с гардеробной. На втором этаже — три спальни, холл с лоджией, зимний сад, санузел.

К дому пристроили гараж на два автомобиля и баню, в которой есть парилка, мойка, бассейн и комната отдыха. На участке также находятся летняя кухня с барбекю и хозяйственный блок.

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