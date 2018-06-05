В Барнауле за 22,8 млн продают коттедж со светящимся фонтаном и зимним садом

В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся фонтаном и зимнем садом. Фото : realtai.ru.

В цокольном этаже дома есть бильярдная, прачечная, сауна, комната отдыха и санузел. На первом этаже находится каминный зал, кухня-столовая, санузел и спальня с гардеробной. На втором этаже — три спальни, холл с лоджией, зимний сад, санузел.

К дому пристроили гараж на два автомобиля и баню, в которой есть парилка, мойка, бассейн и комната отдыха. На участке также находятся летняя кухня с барбекю и хозяйственный блок.