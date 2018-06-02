В Барнауле продают большой коттедж с балетным станком и спортзалом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с балетным станком и спортзалом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с балетным станком и спортзалом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с балетным станком и спортзалом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с балетным станком и спортзалом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с балетным станком и спортзалом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с балетным станком и спортзалом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с балетным станком и спортзалом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с балетным станком и спортзалом. Фото : realtai.ru.

В цокольном этаже находятся спортзал с тренажерами и балетным станком, подсобные помещения, а также котельная и кладовая.

На первом этаже — холл с двумя гардеробными и детской игровой комнатой. На второй этаж ведет лестница из массива дерева. Этот уровень выполнили в сдержанном стиле с зоной отдыха. Здесь есть гостиная с балконом и камином на дровах, кухня-столовая, кабинет и санузел с ванной комнатой.

На третьем и четвертом этажах — спальни, комната для гостей и ванные.

На территории дома есть детская площадка, на заднем дворе установили беседка с зоной барбекю. Рядом — русская баня, сауна с большим закрытым бассейном и зоной отдыха. Кроме того, на участке построили три гаража для легковых автомобилей и скутера.

Стоимость коттеджа — 13 млн рублей.