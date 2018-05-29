Недвижимость

В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика

Сегодня, 20:10.
Недвижимость

В Барнауле в ЖК "Аквамарин" продают двухкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров. Внутри сделали авторский ремонт в стиле новая классика, пишет "Недвижимость Алтай".

Риелтор отмечает, что при работе использовали дорогие материалы. Фрески, натуральный камень, керамогранит, хрустальные люстры и светильники сделали в Италии.

В объявлении указано, что планировка квартиры включает большой санузел, кухню с бытовой техникой и встроенной мебелью, а также спальную комнату и гостиную.

Кроме того, внутри есть лоджия с панорамными окнами, которая объединена с гостиной.

Стоимость квартиры — 7 млн 400 тыс. рублей.

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