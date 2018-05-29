В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.

Риелтор отмечает, что при работе использовали дорогие материалы. Фрески, натуральный камень, керамогранит, хрустальные люстры и светильники сделали в Италии.

В объявлении указано, что планировка квартиры включает большой санузел, кухню с бытовой техникой и встроенной мебелью, а также спальную комнату и гостиную.

Кроме того, внутри есть лоджия с панорамными окнами, которая объединена с гостиной.

Стоимость квартиры — 7 млн 400 тыс. рублей.