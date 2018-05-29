В Барнауле в ЖК "Аквамарин" продают двухкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров. Внутри сделали авторский ремонт в стиле новая классика, пишет "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в стиле новая классика. Фото : realtai.ru.
Риелтор отмечает, что при работе использовали дорогие материалы. Фрески, натуральный камень, керамогранит, хрустальные люстры и светильники сделали в Италии.
В объявлении указано, что планировка квартиры включает большой санузел, кухню с бытовой техникой и встроенной мебелью, а также спальную комнату и гостиную.
Кроме того, внутри есть лоджия с панорамными окнами, которая объединена с гостиной.
Стоимость квартиры — 7 млн 400 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.