В Барнауле продают коттедж площадью 257 квадратных метров. Внутри есть мастерская и большая гардеробная, пишет "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru.
Автомастерская с двумя боксами и оборудованием находится на первом этаже. У одного бокса есть смотровая яма, у второго — автоподъемник.
На втором этаже располагаются кухня-гостиная, несколько спален, ванная комната, а также гардеробная. Ее площадь — 13,6 квадратных метров.
На участке есть сад, цветник, огород, парковая зона с березами. Также на территории стоит фундамент, который можно использовать для строительства бани или бассейна.
Стоимость коттеджа — 6 млн 200 тысяч рублей.