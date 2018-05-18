В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с автобизнесом и огромной гардеробной. Фото : realtai.ru.

Автомастерская с двумя боксами и оборудованием находится на первом этаже. У одного бокса есть смотровая яма, у второго — автоподъемник.

На втором этаже располагаются кухня-гостиная, несколько спален, ванная комната, а также гардеробная. Ее площадь — 13,6 квадратных метров.

На участке есть сад, цветник, огород, парковая зона с березами. Также на территории стоит фундамент, который можно использовать для строительства бани или бассейна.

Стоимость коттеджа — 6 млн 200 тысяч рублей.