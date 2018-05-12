Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.

По словам продавца, он собрал вездеход в 2015 году. Машину сделали не для красоты, а для любых дорожных и погодных условий.

В объявлении написано, что вездеход плавает на любой воде. Автомобиль эксклюзивный, сделан с умом из самых надежных комплектующих. В нем стоит двигатель и карбюратор от ВАЗа, а колеса от комбайна.

Стоимость — 390 тысяч рублей. Возможен обмен на легковую машину.