В Барнауле продают самодельный вездеход. Объявление разместили на сайте drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход . Фото: barnaul.drom.ru.
По словам продавца, он собрал вездеход в 2015 году. Машину сделали не для красоты, а для любых дорожных и погодных условий.
В объявлении написано, что вездеход плавает на любой воде. Автомобиль эксклюзивный, сделан с умом из самых надежных комплектующих. В нем стоит двигатель и карбюратор от ВАЗа, а колеса от комбайна.
Стоимость — 390 тысяч рублей. Возможен обмен на легковую машину.
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