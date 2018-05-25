В Барнауле продают 5-этажный бизнес-центр площадью 3 600 квадратных метров, пишет "Недвижимость Алтай".
В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru.
В объявлении указано, что здание построили в 2015 году. Внутри сделали современный ремонт.
На первом этаже есть кафе быстрого питания для сотрудников и гостей, а также помещение свободного назначения под магазин, торговую или холдинговую компанию. Со второго по пятый этаж расположены офисы площадью 20-40 квадратных метров.
В здании установили пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Кроме того, есть два лифта — грузовой и пассажирский. Рядом со зданием — парковка на 40 автомобилей.
Стоимость бизнес-центра — 180 млн рублей.
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