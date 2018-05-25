В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru. В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru. В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru. В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru. В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru. В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр. Фото : realtai.ru.

В объявлении указано, что здание построили в 2015 году. Внутри сделали современный ремонт.

На первом этаже есть кафе быстрого питания для сотрудников и гостей, а также помещение свободного назначения под магазин, торговую или холдинговую компанию. Со второго по пятый этаж расположены офисы площадью 20-40 квадратных метров.

В здании установили пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Кроме того, есть два лифта — грузовой и пассажирский. Рядом со зданием — парковка на 40 автомобилей.

Стоимость бизнес-центра — 180 млн рублей.