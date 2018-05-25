Недвижимость

В Барнауле за 180 млн рублей продают большой бизнес-центр

Сегодня, 19:42.
Недвижимость

В Барнауле продают 5-этажный бизнес-центр площадью 3 600 квадратных метров, пишет "Недвижимость Алтай".

В объявлении указано, что здание построили в 2015 году. Внутри сделали современный ремонт.

На первом этаже есть кафе быстрого питания для сотрудников и гостей, а также помещение свободного назначения под магазин, торговую или холдинговую компанию. Со второго по пятый этаж расположены офисы площадью 20-40 квадратных метров.

В здании установили пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Кроме того, есть два лифта — грузовой и пассажирский. Рядом со зданием — парковка на 40 автомобилей.

Стоимость бизнес-центра — 180 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
"One Loft" "One Loft"
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Пролетарская, 150 Пролетарская, 150
Павловский тракт, 297 Павловский тракт, 297