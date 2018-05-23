В барнаульском поселке Фирсова Слобода-2 продают коттедж площадью 268 квадратных метров, сообщает "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru.
В объявлении указано, что в доме 3 уровня, несколько спален, каминный зал, санузел, ванная комната и кухня-столовая. Также есть гараж с автоматическими воротами, теплая веранда и оздоровительный комплекс, включающий сауну и SPA-капсулу.
На участке растут сосны, неподалеку протекает река с песчаными берегами.
Стоимость коттеджа — 9 млн 500 тыс. рублей.
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