В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с сауной и SPA-капсулой. Фото : realtai.ru.

В объявлении указано, что в доме 3 уровня, несколько спален, каминный зал, санузел, ванная комната и кухня-столовая. Также есть гараж с автоматическими воротами, теплая веранда и оздоровительный комплекс, включающий сауну и SPA-капсулу.

На участке растут сосны, неподалеку протекает река с песчаными берегами.

Стоимость коттеджа — 9 млн 500 тыс. рублей.