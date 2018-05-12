Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают большой коттедж с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.

В объявлении указано, что на цокольном этаже дома находятся сауна, комната отдыха, котельная, погреб. На первом этаже — кухня-столовая, гостиная с витражным остеклением, гардеробная, спальня, санузел, зимний сад с выходом на территорию усадьбы. На втором уровне есть кабинет, 3 спальни, ванная комната, просторный холл.

По словам риелтора, в доме сделалаи дорогостоящий ремонт, есть действующий камин на дровах.

На придомовом участке построили гаражный комплекс на три автомобиля с мастерской, комнатой для хранения садовой мебель и утвари. Также на территории есть зона барбекю в стиле русской усадьбы, баня.

Стоимость коттеджа — 38 млн рублей.