В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником. Фото : realtai.ru.

Площадь здания — 320 квадратных метров. На первом этаже располагаются кухня, гостиная, кабинет со встроенным стеллажом, выполненным из натурального дерева. Также здесь есть гардеробная и веранда. На втором этаже — 3 спальни, гардеробная, ванная комната с окном и джакузи.

На участке построили баню, парилка отделана кедром. Также в комплексе есть комната отдыха, бассейн.

Стоимость коттеджа — 21 млн 500 тыс. рублей.