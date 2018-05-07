Недвижимость

В Барнауле продают коттедж со спортзалом и комнатой-холодильником

Вчера, 21:45.
Недвижимость

В Барнауле продают большой трехэтажный коттедж. На цокольном этаже есть спортзал, комната-холодильник, а также прачечная и бойлерная, пишет "Недвижимость Алтай".

Площадь здания — 320 квадратных метров. На первом этаже располагаются кухня, гостиная, кабинет со встроенным стеллажом, выполненным из натурального дерева. Также здесь есть гардеробная и веранда. На втором этаже — 3 спальни, гардеробная, ванная комната с окном и джакузи.

На участке построили баню, парилка отделана кедром. Также в комплексе есть комната отдыха, бассейн.

Стоимость коттеджа — 21 млн 500 тыс. рублей.

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