Недвижимость

В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом

Сегодня, 19:41.
Недвижимость

В барнаульском поселке на Горе продают двухэтажный коттедж площадью 234 квадратных метра. Внутри сделали ремонт в стиле хай-тек, сообщает "Недвижимость Алтай".

В объявлении указано, что на первом этаже дома находятся большой холл, кухня-студия, гардеробная, гостевой санузел, котельная. На втором — кабинет, три комнаты, санузел.

По периметру здания установили систему видеонаблюдения, также за коттеджем круглосуточно следит охрана.

На участке в 14 соток сделали ландшафтный дизайн, есть детская площадка, зона барбекю, гараж на два автомобиля, а также банный комплекс с комнатой отдыха.

Стоимость коттеджа — 29,5 млн рублей.

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