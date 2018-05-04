В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом. Фото : realtai.ru.

В объявлении указано, что на первом этаже дома находятся большой холл, кухня-студия, гардеробная, гостевой санузел, котельная. На втором — кабинет, три комнаты, санузел.

По периметру здания установили систему видеонаблюдения, также за коттеджем круглосуточно следит охрана.

На участке в 14 соток сделали ландшафтный дизайн, есть детская площадка, зона барбекю, гараж на два автомобиля, а также банный комплекс с комнатой отдыха.

Стоимость коттеджа — 29,5 млн рублей.