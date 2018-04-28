В Барнауле продают оригинальный коттедж с прудом и водопадом

В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru. В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом. Фото : avito.ru.

Дом построили по проекту известного архитектора. Продавец пишет, что первый этаж сделали из кирпича, второй — из клееного бруса. Внутри любая комната кажется светлой и воздушной. В доме просторно и много места.

В объявлении указано, что на первом этаже есть кабинет, гостевой санузел, бытовая комната с гардеробом для хранения одежды. Интерьер первого этажа простой и сдержанный.

Второй этаж — деревянный. В двух спальнях клееный брус выбелен, в остальных комнатах — натуральный "деревянный" колорит. Всего на этаже четыре спальни, кабинет, две ванные комнаты и большая отдельная комната-гардеробная.

На заднем дворе — терраса, на которой вся семья ужинает летом, патио, площадка, где можно жечь костер и жарить овощи с огорода на гриле. По участку проходит несколько дорожек, а остальное — газон, деревья, кустарники и клумбы, розарий.

Продавец отметил, что самая заметная часть участка — пруд с водопадом. Кроме того, участок засеяли газоном и оборудовали системой автополива.

Стоимость коттеджа — 35 млн рублей.