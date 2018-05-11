Недвижимость

В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок

Сегодня, 19:56.
Недвижимость

В барнаульском микрорайоне на Горе продают трехкомнатную квартиру площадью 132 квадратных метра, сообщает "Недвижимость Алтай".

Квартира находится на 5 этаже 8-этажного дома. В объявлении указано, что в квартире сделали дорогой и качественный дизайнерский ремонт из натуральных материалов.

Внутри есть кухня-гостиная, столовая, гардеробная, два санузла, ванная комната, кабинет и две лоджии.

Стоимость квартиры — 15 млн рублей. В нее входит вся мебель, кладовая площадью 30 квадратных метров и машино-место в 15 квадратов.

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