В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую квартиру с дизайнерским ремонтом и кладовкой в подарок. Фото : realtai.ru.

Квартира находится на 5 этаже 8-этажного дома. В объявлении указано, что в квартире сделали дорогой и качественный дизайнерский ремонт из натуральных материалов.

Внутри есть кухня-гостиная, столовая, гардеробная, два санузла, ванная комната, кабинет и две лоджии.

Стоимость квартиры — 15 млн рублей. В нее входит вся мебель, кладовая площадью 30 квадратных метров и машино-место в 15 квадратов.