Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru.

В доме есть гостиная, кухня, две спальни, баня, камин, туалет и душ. Внутри здания сделали ремонт в стиле кантри.

На участке находятся летний бассейн, гараж под лодку, квадроцикл и снегоход. Также на территории есть березовая роща с грибницей, в 100 метрах — река Бобровка и лес.

Здание отапливают электрическими обогревателями, а воду берут из собственной скважины.

Стоимость дачи — 3 млн 500 тысяч рублей.