Недвижимость

Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри

Сегодня, 19:06.
Недвижимость

Под Барнаулом продают дачу площадью 65 квадратных метров. Ее построили из клееного бруса, пишет "Недвижимость Алтай".

В доме есть гостиная, кухня, две спальни, баня, камин, туалет и душ. Внутри здания сделали ремонт в стиле кантри.

На участке находятся летний бассейн, гараж под лодку, квадроцикл и снегоход. Также на территории есть березовая роща с грибницей, в 100 метрах — река Бобровка и лес.

Здание отапливают электрическими обогревателями, а воду берут из собственной скважины.

Стоимость дачи — 3 млн 500 тысяч рублей.

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