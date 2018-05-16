Под Барнаулом продают дачу площадью 65 квадратных метров. Ее построили из клееного бруса, пишет "Недвижимость Алтай".
Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают дачу в стиле кантри. Фото : realtai.ru.
В доме есть гостиная, кухня, две спальни, баня, камин, туалет и душ. Внутри здания сделали ремонт в стиле кантри.
На участке находятся летний бассейн, гараж под лодку, квадроцикл и снегоход. Также на территории есть березовая роща с грибницей, в 100 метрах — река Бобровка и лес.
Здание отапливают электрическими обогревателями, а воду берут из собственной скважины.
Стоимость дачи — 3 млн 500 тысяч рублей.
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