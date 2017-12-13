В Барнауле продают коттедж с прудом для рыбалки

В Барнауле продают кирпичный коттедж. Его площадь — 176 квадратных метров. Во дворе есть пруд, на котором можно рыбачить, сообщает "Недвижимость Алтай".
Дом разделен на две части. В меньшей квартире есть прихожая, санузел, кухня и комната. В основной части находятся кухня, два санузла, гостиная и две спальни.
На первом этаже есть гараж для двух автомобилей с автоматическими воротами и выходом в дом, а также котельная.
На участке построили гостевой дом с баней. На первом этаже — прихожая с санузлом, зона отдыха, моечная, парная. Второй этаж на 60 квадратных метров включает гостевую зону.
Во дворе есть бассейн и небольшой пруд для рыбалки. Его глубина — 1,2 метра. Здание продают с мебелью.
Стоимость коттеджа — 6,9 млн рублей.
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