В Барнауле продают коттедж с сибирским характером

Коттедж был построен в поселке Новый Центрального района. Площадь двухэтажного дома — 226 кв. метров. Приусадебный участок — 17 соток.
Продавец говорит о том, что нет смысла описывать все достоинства жилища («зимой — тепло, летом — прохладно»). Лучше в него войти и вдохнуть запах сибирской тайги. Поэтому он приглашает всех желающих на просмотр коттеджа.
Тем не менее, кое-какие подробности он указал: высота потолков составляет 2,8 метра, кровля — мягкая черепица «Шинглас», теплые полы.
Остальное можно изучить по фотографиям здесь.