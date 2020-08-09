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Недвижимость

В Барнауле продают коттедж с сибирским характером

В столице Алтайского края всего за 9,5 млн рублей выставили на продажу двухэтажный коттедж из сибирской сосны. Объявление выставлено на бесплатном сервисе kuprod.ru.

Четырехкомнатный деревянный коттедж в Барнауле
Четырехкомнатный деревянный коттедж в Барнауле
"Купи-Продай"

Коттедж был построен в поселке Новый Центрального района. Площадь двухэтажного дома — 226 кв. метров. Приусадебный участок — 17 соток.

Продавец говорит о том, что нет смысла описывать все достоинства жилища («зимой — тепло, летом — прохладно»). Лучше в него войти и вдохнуть запах сибирской тайги. Поэтому он приглашает всех желающих на просмотр коттеджа.

Тем не менее, кое-какие подробности он указал: высота потолков составляет 2,8 метра, кровля — мягкая черепица «Шинглас», теплые полы.

Остальное можно изучить по фотографиям здесь.

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