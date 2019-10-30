В Барнауле продают коттедж вместе с продовольственным магазином и автомойкой

Кирпичный трёхэтажный коттедж стоимостью 18 млн. руб имеет площадь 284 кв. м. На первом этаже дома располагается зал, кухня, каминная, ванная. Второй этаж занимают две спальни. На цокольном этаже размещены три комнаты, котельная. На каждом уровне имеется санузел.
В доме установлен газ, сигнализация, а также проведен городской телефон и интернет.
Коттедж расположен на участке в 12 сот., с ним соседствует двухэтажный продуктовый магазин, и автомойка. Кроме того, к участку прилагается летняя кухня, гараж и теплица.
Транспортная остановка находится рядом с домом, школы и детские сады в шаговой доступности.
Как пишет автор объявления, дом полностью готов к проживанию.