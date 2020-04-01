В Барнауле продают просторный дом с баней возле спорткомплекса «Победа»

Площадь дома составляет 140 квадратных метров. На первом этаже располагаются две комнаты, зал, кухня, прихожая и совмещенный санузел.
Второй этаж отведен под две спальни, гардеробную и гостиную.
В доме установлены газ, центральное водоснабжение и центральная канализация.
К жилью прилагается земельный участок участке в 3,4 сотки с «качественным забором». Также на участке расположены: хозяйственные постройки: баня, гараж на один автомобиль, теплица.
Автор объявления выставил цену 5,35 млн руб., но готов поторговаться.
Изучить продаваемый объект можно здесь.