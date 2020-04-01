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Недвижимость

В Барнауле продают просторный дом с баней возле спорткомплекса «Победа»

Рядом со спорткомплексом «Победа» в столице Алтайского края продается двухэтажный кирпичный дом. Объявлеине размещено на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.

Продается большой дом возле СК "Победа".
Продается большой дом возле СК "Победа".
Сайт объявлений "Купи-Продай"

Площадь дома составляет 140 квадратных метров. На первом этаже располагаются две комнаты, зал, кухня, прихожая и совмещенный санузел.

Второй этаж отведен под две спальни, гардеробную и гостиную.

В доме установлены газ, центральное водоснабжение и центральная канализация.

К жилью прилагается земельный участок участке в 3,4 сотки с «качественным забором». Также на участке расположены: хозяйственные постройки: баня, гараж на один автомобиль, теплица.

Автор объявления выставил цену 5,35 млн руб., но готов поторговаться.

Изучить продаваемый объект можно здесь.

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