В Барнауле продают квартиры в новостройке, о которой никто не знал

В базах объявлений появилась реклама квартир в доме на ул. Балтийская, 63б, заметил Алтайский портал недвижимости. Это семиэтажное кирпичное здание, которое назвали «Скандинавия», введено в эксплуатацию еще в 2016 году. Изначально объект строили как коммерческий, а потом решили переоформить часть помещений под жилье.

Заказчиком проекта выступил «Барнаулкапстрой». На сайте выставлены лишь коммерческие помещения на первом этаже здания. В компании сообщили, что пока квартиры не продаются, потому что еще «недоофрмлены». Они выйдут на рынок чуть позже, скорее всего, осенью.

Риэлторы поясняют, что здание строилось как нежилое, хотя по проекту на 2−6 этажах были полноценные квартиры. Их решили переоформить по факту и уже переведены в жилые.

Дом уникален тем, что в нем есть лифт, хотя в здании такой этажности он необязателен, отмечают агенты. Причем они относят объект к элитному классу. Цена на 2-комнатную квартиру в 40 кв. м. составляет 2 220 000 рублей, на трехкомнатную в 63 кв. м — 3 350 000 рублей.

По данным ЕГРН, в доме 35 квартир, которые уже официально имеют назначение «жилые помещения», еще 6 помещений пока числятся как нежилые.