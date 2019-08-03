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Недвижимость

В Барнауле продают квартиру на «чердаке» первой в городе 24-этажки

Объявление о продаже 2-комнатной квартиры разместили на Avito. Она находится на 26 этаже монолитного дома на ул. Папанинцев, 111, в 3 подъезде.

Квартира в высотке.
Квартира в высотке.
www.avito.ru/barnaul.

Сообщается, что в квартире только что закончен ремонт — качественный, эксклюзивный и дорогой. «Выше только небо. Единственная квартирара на площадке. Соседей НЕТ», — говорится в объявлении.

Общая площадь жилья составляет 68 кв.м. В квартире есть кухня-студия, спальня, гардеробная, санузел. Окна выходят на разные стороны, и из них открывается потрясающий вид на город.

Хозяева готовы оставить будущим жильцам мебель, бытовую технику, кондиционер. Возможен обмен на квартиру дешевле, расчет только за наличные. Цена жилья — 4,212 млн рублей.

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