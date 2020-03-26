В Барнауле продают квартиру с небом, лаунж зоной возле окна и розочкой над унитазом

Жилье расположено в элитном жилом доме по улице Короленко, 91.
Площадь квартиры — 140 кв. метров. Пять комнат занимают 5 и 6 этажи дома.
Цена квартиры — 6,5 млн рублей.
В Барнауле продают двухуровневую 5-комнатную квартиру. Объявление появилось на сайте «Купи продай».
Жилье расположено в элитном жилом доме по улице Короленко, 91.
Площадь квартиры — 140 кв. метров. Пять комнат занимают 5 и 6 этажи дома.
Цена квартиры — 6,5 млн рублей.
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