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Недвижимость

В Барнауле продают квартиру с небом, лаунж зоной возле окна и розочкой над унитазом

В Барнауле продают двухуровневую 5-комнатную квартиру. Объявление появилось на сайте «Купи продай».

Квартиру продают в Барнауле.
Квартиру продают в Барнауле.
kuprod.ru.

Жилье расположено в элитном жилом доме по улице Короленко, 91.

Площадь квартиры — 140 кв. метров. Пять комнат занимают 5 и 6 этажи дома.

Цена квартиры — 6,5 млн рублей.

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