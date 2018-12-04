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В Барнауле продают квартиру в древнегреческом стиле с колоннами и позолоченными стенами

В Барнауле продают квартиру с дизайнерский ремонт. Площадь жилища — 120 квадратных метров, сообщает «Недвижимость Алтай».

В Барнауле продают квартиру в древнегреческом стиле с колоннами и позолоченными стенами.
В Барнауле продают квартиру в древнегреческом стиле с колоннами и позолоченными стенами.
realtai.ru

В объявлении указано, что квартира находится на 11 этаже 15-этажного дома. Внутри выполнен дизайнерский ремонт в древнегреческом стиле, центральным элементом в котором стали колонны.

Для отделки использовали венецианскую штукатурку, на стенах — ручная роспись позолотой. Также в декоре использовали коллекционную плитку, мозаичные панно, в санузле — итальянская сантехника.

На балконе, прихожей, кухне-студии, ванной и хозяйственной комнатах — полы с подогревом.

Стоимость квартиры — 9 млн 450 тысяч рублей.

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