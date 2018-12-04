В Барнауле продают квартиру в древнегреческом стиле с колоннами и позолоченными стенами.

В объявлении указано, что квартира находится на 11 этаже 15-этажного дома. Внутри выполнен дизайнерский ремонт в древнегреческом стиле, центральным элементом в котором стали колонны.
Для отделки использовали венецианскую штукатурку, на стенах — ручная роспись позолотой. Также в декоре использовали коллекционную плитку, мозаичные панно, в санузле — итальянская сантехника.
На балконе, прихожей, кухне-студии, ванной и хозяйственной комнатах — полы с подогревом.
Стоимость квартиры — 9 млн 450 тысяч рублей.