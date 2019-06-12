В Барнауле продают лофт-квартиру с амбарной дверью и камином на балконе

Внутри находятся спальная комната, кухня с техникой и гарнитуром, санузел с душевым ограждением. В нем есть гидромассаж на двоих, раздвижные двери из закаленного стекла, принудительная вытяжка. Также в квартире — теплый балкон с камином.

В объявлении сказано, что квартира продаётся со всей техникой. Ремонт закончили недавно, использовали только качественные и экологически чистые материалы. Так некоторые элементы сделали из массива сосны и кедра (подоконники, стена в спальне, амбарная дверь, многое другое). На стенах — итальянская декоративная штукатурка.

Стоимость квартиры — 4 млн 449 тыс. рублей.