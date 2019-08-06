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Недвижимость

В барнаульском медкластере продают необычное здание со стеклянной башней

В Барнауле на продажу выставили здание профилактория со стеклянной башней. Оно находится на Горе, в районе пересечения со Змеиногорским трактом. За объект просят 49 млн рублей, говорится на Алтайском портале недвижимости.

В Барнауле продают необычное здание с башней.
В Барнауле продают необычное здание с башней.
altayrealt.ru

Здание введено в эксплуатацию, но не имеет внутренней отделки. Его площадь составляет 1 586 кв. м. В помещениях свободная планировка и высокие потолки от 2,6 до 4 м.

Всего там четыре этажа, включая цокольный и мансардный, построен бассейн. В полностью стеклянной башне есть дополнительный этаж.

Участок граничит с детским Алтайским краевым психоневрологическим диспансером. По соседству — элитные коттеджные поселки и медкластер.

Риэлтор уверяет, что здание идеально подойдет для медицинского центра, частной школы, детского сада, офиса. «Имеется возможность увеличения площади земельного участка», — отметил продавец.

Здание и земельный участок находятся в собственности юридического лица.

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