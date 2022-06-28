В Барнауле за 2,9 млн рублей продают «однушку» с погребом

Однокомнатную квартиру продают в центре Барнаула на пр. Строителей, 26 — на первом этаже трехэтажного дома. Автор объявления на « Авито » указывает, что на ее кухне есть погреб для овощей и солений.

Площадь квартиры составляет 34,5 кв.м. Ее стоимость — 85 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 2,9 млн рублей.

Стены и мебель в апартаментах коричневого и бежевого цветов. Сообщается, что новому хозяину перейдет практически все, что есть на фото: кухонный гарнитур, диван, тумбочки, холодильник и стиральная машинка. Окна квартиры выходят во двор. По словам автора, отсюда будет слышно «только птичек».

«Однушка» находится рядом с продуктовыми магазинами, кинотеатром «Мир», железнодорожным вокзало и поликлиникой. Кроме того, в шаговой доступности детские сады, школы и университеты.