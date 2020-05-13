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Недвижимость

В Барнауле продают новый просторный коттедж на красной линии

В Барнауле на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru выставлен на продажу новый коттедж, расположенный рядом с проспектом Ленина. За 160 кв. метров хозяин запросил 12 млн рублей. Средняя цена квадрата — 75 тыс. рублей.

В Барнауле выставили на продажу коттедж рядом с проспектом Ленина.
В Барнауле выставили на продажу коттедж рядом с проспектом Ленина.
"Купи-Продай"

Двухэтажный коттедж находится на улице Северо-Западной. Поэтому автор объявления считает, что объект может быть оборудован под офис, магазин или кафе.

Разрешение районной администрации на нежилое помещение уже имеется.

В коттедже имеется множество комнат и несколько санузлов. Везде сделан свежий ремонт. Кроме того, в качестве «бонусов» к объекту прилагаются баня с отличной парной и бильярдный зал.

При этом автор объявления готов рассматривать вариант обмена на другую жилплощадь.

Более подробно изучить коттедж можно здесь.

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