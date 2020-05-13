В Барнауле продают новый просторный коттедж на красной линии

Двухэтажный коттедж находится на улице Северо-Западной. Поэтому автор объявления считает, что объект может быть оборудован под офис, магазин или кафе.
Разрешение районной администрации на нежилое помещение уже имеется.
В коттедже имеется множество комнат и несколько санузлов. Везде сделан свежий ремонт. Кроме того, в качестве «бонусов» к объекту прилагаются баня с отличной парной и бильярдный зал.
При этом автор объявления готов рассматривать вариант обмена на другую жилплощадь.
Более подробно изучить коттедж можно здесь.