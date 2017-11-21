В Барнауле продают долгоиграющий проект "хрустальных башен" на участке рядом больницей №12

Дома на ул. Юрина 168к. Фото : АКБ "Инновация". Дома на ул. Юрина 168к. Фото : АКБ "Инновация". Дома на ул. Юрина 168к. Фото : АКБ "Инновация". Юрина, 168к. Фото : Авито. Юрина, 168к. Фото : Авито. Ул. Юрина, 168к, 2015 год. Фото : skyscrapercity.com. Ул. Юрина, 168к, 2015 год. Фото : skyscrapercity.com. Визуализация проекта лечебно-оздоровительного комплекса на Юрина, 168к. Фото : realtai.ru.

Новейшая история участка площадью 0,6 га на Юрина, 168к начинается в 2004 году. По данным арбитражного суда (дело № А03-5392/2007), в ноябре 2005 года администрация Барнаула отвела его компании "Лига" для строительства лечебно-оздоровительного центра. Причем уже в 2004 году предприниматели наняли подрядчика и возвела фундамент здания. В 2007 году инициатор строительства подал иск к администрации города о признании права собственности на недострой. Ответчики не возражали. Иск удовлетворили.

В 2008 году "Лига" стала собственником участка на основании договора купли-продажи (из материалов дела № А03-7700/2011). А осенью 2009 года компания обратилась в администрацию, чтобы изменить вид разрешенного использования земельного участка — теперь вместо лечебного учреждения она решила возводить 10-этажный жилой дом. "Публичка" прошла успешно.

В 2011 году администрация пыталась оспорить его, но не предоставила суду, например, доказательств того, что "Лига" хочет строить дома в 100-метровой границе от горбольницы №12 (является нарушением специального СанПина).

Очевидно, что "Лига" продолжила работать над проектом. В 2014 году в публичное пространство вышли рендеры ЖК "Новый уровень" — двух 16-этажных свечек, объединенных двухэтажным административным зданием. Здесь спроектировали более 14 тыс. кв. м жилья с подземными парковками. Как писал "Алтайский строительный портал", высотки должны были выделиться оригинальной архитектурой на фоне серой советской постройки. Фишкой проекта были квартиры со стеклянными стенами от пола до потолка. За это дома прозвали "хрустальными башнями".

Сил у "Лиги" хватило на то, чтобы вырыть котлован под будущее здание. Его и сейчас рассматривают пациенты соседней горбольницы №12. В 2015 году появилось сообщение, что стройка встала. Собственник опроверг ее, но строительная техника на участке так и не появилась. В 2016-м землю и участок впервые публично выставили на продажу. Вторую попытку предприняли накануне. На этот раз запрошенная цена на 8 млн ниже первоначальной — 82 млн рублей.

В тексте объявления сказано, что продается проект двух многоквартирных домов с готовым разрешением на строительство. Расчет за земельный участок возможен квадратными метрами нежилых помещений, объекта построенного в будущем на данном земельном участке, сказано в объявлении. Его автор отказался давать altapress.ru комментарии.