В Барнауле продают просторный коттедж с большим подвалом под спортзал

В столице Алтайского края выставили на продажу шестикомнатный коттедж с большим подвалом, который можно оборудовать под спортзал. Объявление появилось на сайте kuprod.ru .

Площадь дома, который находится в поселке Октябрьском, составляет 290 кв. метров. Площадь участка — 6 соток. В качестве дополнительного бонуса — новая баня. Стоимость объекта — 5,9 млн рублей.

На первом этаже коттеджа расположены прихожая, гостиная, кухня, спальня и раздельный санузел. Кроме того, по всему периметру — теплые полы.

На втором этаже имеются четыре спальные комнаты, совмещенный санузел и лоджия.

Автор отмечает, что в поселке имеются различные продуктовые сети, а также ходит школьный автобус.

Более подробно изучить объект можно здесь.