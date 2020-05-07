Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В Барнауле продают просторный коттедж с большим подвалом под спортзал

В столице Алтайского края выставили на продажу шестикомнатный коттедж с большим подвалом, который можно оборудовать под спортзал. Объявление появилось на сайте kuprod.ru.

Продается коттедж в поселке Октябрьском.
Продается коттедж в поселке Октябрьском.
"Купи-Продай"

Площадь дома, который находится в поселке Октябрьском, составляет 290 кв. метров. Площадь участка — 6 соток. В качестве дополнительного бонуса — новая баня. Стоимость объекта — 5,9 млн рублей.

На первом этаже коттеджа расположены прихожая, гостиная, кухня, спальня и раздельный санузел. Кроме того, по всему периметру — теплые полы.

На втором этаже имеются четыре спальные комнаты, совмещенный санузел и лоджия.

Автор отмечает, что в поселке имеются различные продуктовые сети, а также ходит школьный автобус.

Более подробно изучить объект можно здесь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость