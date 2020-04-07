В Барнауле продают просторный коттедж за разумные деньги

В столице Алтайского края на Солнечной поляне продают просторный двухэтажный коттедж с огромной гостиной за сравнительно небольшую цену. Объявление опубликовано на сайте kuprod.ru .

В Барнауле продайт коттедж на Солнечной поляне.

Дом был построен в 2004 году из газобетона. Общая площадь — 297 квадратных метров.

На первом этаже находится огромная гостиная, а также столовая, гардеробная и ванная. Второй этаж занимают 3 спальни, гардеробная и большая ванная комната.

Этажи соединены лестницей из натурального дерева. Кроме того, в доме имеется подвал, где расположены гараж и газовая котельная.

На приусадебном участке в 10 соток разбит сад с плодоносящими культурами.

Предложении оценивается хозяином в 6,85 млн. рублей.

Дополнительно изучить объявление о продаже коттеджа можно здесь.