В Барнауле продают просторный коттедж за разумные деньги

Дом был построен в 2004 году из газобетона. Общая площадь — 297 квадратных метров.
На первом этаже находится огромная гостиная, а также столовая, гардеробная и ванная. Второй этаж занимают 3 спальни, гардеробная и большая ванная комната.
Этажи соединены лестницей из натурального дерева. Кроме того, в доме имеется подвал, где расположены гараж и газовая котельная.
На приусадебном участке в 10 соток разбит сад с плодоносящими культурами.
Предложении оценивается хозяином в 6,85 млн. рублей.
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